Spatenstich für Solarpark – Flächen auch für Artenvielfalt

Solaranlagen müssen nicht immer so aussehen, sie können auch so gestaltet werden, dass sie einen Vorteil für die Biodiversität mit sich bringen. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Juliusburg/Krukow (dpa/lno) –

In den Gemeinden Juliusburg und Krukow im Herzogtum Lauenburg entsteht eine Freiflächen-Photovoltaikanlage, die auch Flächen für biologische Vielfalt bereitstellt. Der Solarpark auf 74 Hektar soll Strom für rechnerisch rund 30.000 Haushalte erzeugen, teilte der Versorger Vattenfall mit. Entlang und innerhalb der Anlage entstehen erhöhte Blühstreifen aus heimischen Wildpflanzen und Gräsern, die Lebensraum für Insekten und bodenbrütende Vögel bieten, wie das Unternehmen mitteilte.

Mähen und Beweidung sollen so gestaffelt werden, dass jederzeit Rückzugsräume erhalten bleiben. Zusätzlich werden kleine Wasserflächen, Stein- und Totholzhaufen angelegt sowie offene Bodenbereiche geschaffen. An den Modulreihen und Zäunen werden Nistkästen für Vögel und Fledermäuse installiert. Neu gepflanzte Hecken aus standortgerechten Sträuchern bieten Nahrung und Deckung.

Schleswig-Holsteins Umwelt- und Energieminister Tobias Goldschmidt (Grüne) lobte das Projekt. Es freue ihn gleich doppelt, «da hier in Juliusburg und Krukow nicht nur Solarmodule errichtet werden, um die Energiewende weiter voranzutreiben, sondern Vattenfall im Rahmen des Projektes auch Maßnahmen für den Erhalt der biologischen Vielfalt umsetzen wird».