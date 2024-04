Spatenstich für klimaneutrales Zementwerk in Lägerdorf

Lägerdorf (dpa) –

Die Umrüstung des Zementwerkes des Unternehmens Holcim in Lägerdorf in eine klimaneutrale Produktionsstätte soll am Montag (12.00 Uhr) beginnen. Für den ersten Spatenstich werden unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erwartet, wie das Unternehmen mitteilte.

Bei der Zementproduktion entsteht verhältnismäßig viel klimaschädliches Kohlenstoffdioxid (CO2). Der Industriesektor gilt als schwierig bei der Dekarbonisierung. Der CO2-Ausstoß soll daher nach Angaben von Holcim durch eine neue Ofentechnik jährlich um 1,2 Millionen Tonnen CO2 gesenkt werden. Bis 2029 soll das Zementwerk dann klimaneutral werden.