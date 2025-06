Spatenstich für Ausbau der Bahnstrecke Bad Kleinen – Lübeck

Die rund 60 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Lübeck in Schleswig-Holstein und Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern wird modernisiert und ausgebaut. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Bad Kleinen/Lübeck (dpa) –

In Westmecklenburg beginnt der Bau eines wichtigen Bahn-Projektes. Die rund 60 Kilometer lange Strecke zwischen Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern und Lübeck in Schleswig-Holstein wird modernisiert und elektrifiziert. Das soll zu einem stabileren Fahrplan und kürzeren Fahrzeiten führen, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Außerdem soll bei Gallentin nahe Bad Kleinen eine sogenannte Verbindungskurve errichtet werden. Damit soll es künftig möglich sein, mit dem Zug zwischen Lübeck und Schwerin zu fahren, ohne dass wie bisher Züge in Bad Kleinen wenden oder die Passagiere umsteigen müssen. Die Arbeiten sollen 2028 abgeschlossen sein.

Anbindung an Fehmarn-Belt-Querung

Der Ausbau Lübeck – Schwerin soll laut Bahn auch dazu dienen, den überlasteten Knoten Hamburg umgehen zu können. In fernerer Zukunft soll Westmecklenburg über diese Strecke an die geplante feste Fehmarn-Belt-Querung angebunden werden.

Die Querung über die von Küste zu Küste etwa 20 Kilometer lange Meerenge wird laut Bundesverkehrsministerium aus einer zweigleisigen elektrifizierten Eisenbahnstrecke und einer vierstreifigen Straßenverbindung bestehen. Sie soll Puttgarden auf der Insel Fehmarn in Deutschland mit Rødby auf der Insel Lolland in Dänemark über einen Tunnel verbinden. Nach derzeitiger Planung soll sie 2029 in Betrieb genommen werden. Offizieller Baustart war der 1. Januar 2021.

Die Industrie- und Handelskammer zu Schwerin begrüßte die Anbindung Westmecklenburgs. Die Wirtschaft in Westmecklenburg habe sich viele Jahre intensiv für diese Infrastrukturmaßnahme eingesetzt, hieß es. Zum symbolischen ersten Spatenstich in Bad Kleinen will neben dem Konzernbevollmächtigten der Bahn für Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg, Alexander Kaczmarek, auch MV-Wirtschaftsminister Wolfgang Blank (parteilos) kommen.