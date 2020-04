Spargelernte in vollem Gang: Erfahrene Erntehelfer fehlen

Erntehelfer stechen Spargel. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Trotz eines Mangels an Erntehelfern ist in diesen Tagen die Ernte auf den niedersächsischen Spargelfeldern angelaufen. «Die Betriebe bereiten sich auf das Ostergeschäft und das Geschäft danach vor», sagte der Geschäftsführer der Spargel- und Beerenanbauer in Niedersachsen, Fred Eickhorst. Derzeit seien etwa 50 bis 60 Prozent der meist aus Rumänien kommenden Erntehelfer auf den Betrieben. Wegen der Corona-Krise war die Einreise von Saisonarbeitskräften nach Deutschland zunächst untersagt, dann aber doch unter bestimmten Bedingungen erlaubt worden.

Die Kundennachfrage nach Spargel ist unterdessen gut. Allerdings ist auch das Angebot geringer, so dass im Moment der Kilopreis sehr hoch ist. In der vergangenen Woche habe der Durchschnittspreis für deutschen Spargel pro Kilo für Verbraucher bei 11 Euro gelegen, das seien 80 Cent mehr als zum entsprechenden Vorjahreszeitraum, sagte Michael Koch von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) in Bonn.

Spargelhof Borgmeyer

Spargelhof Heuer

Informationen des Bundeslandwirtschaftsministeriums

Plattform zur Anforderung von Saisonkräften