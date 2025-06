Spargelbauern mit Saison großteils zufrieden

Rendsburg (dpa/lno) –

Kurz vor Ende der Saison zeigen sich die Spargelbauern in Schleswig-Holstein mit dem Verlauf der diesjährigen Saison zum großen Teil zufrieden. «Eine für die Erntemengen günstige Witterung und die Lage der Feiertage sorgten für eine gleichbleibende Nachfrage, eine gute Qualität und also eine positive Bilanz der Spargelbetriebe im Lande», teilte die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein der Deutschen Presse-Agentur mit. Traditionell endet die Spargelsaison um den Johannistag am 24. Juni.

Gute Bedingungen zu Beginn der Spargelsaison

Der März hat nach Kammerangaben mit sehr guten Bedingungen zum Aufdämmen und Folienziehen begonnen. Die Spargelbauern im Land konnten ihre Flächen für die Spargelsaison demnach entsprechend gut und zügig vorbereiten. Aufgrund der guten Voraussetzungen lag der Start der Spargelsaison 2025 bei den meisten Betrieben mehr als eine Woche vor Ostern.

Das sonnige Wetter und die Feiertage 1. Mai, Muttertag, Christi Himmelfahrt sowie Pfingsten sorgten in den Wochen auch nach Ostern für die nötigen Kaufanreize, wie die Landwirtschaftskammer weiter mitteilte. Die Betriebe zeigten sich demnach mit dem Absatz zufrieden.

Schonung für die Spargelkulturen nach der Saison

Nach der Erntesaison wird die mehrjährige Kultur Spargel geschont. Man lässt sie wachsen, damit Nährstoffe für das nächste Jahr eingelagert werden können, teilte die Landwirtschaftskammer mit. «Nun benötigen die Spargelanlagen also weitere Sonnenstunden und ausreichend Niederschläge im Laufe des Sommers bis September, um optimale Voraussetzungen für die Saison 2026 für die nächste Spargelernte zu schaffen.»

Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei rund 1,16 Kilogramm

Nach Angaben der Präsidentin der Landwirtschaftskammer, Ute Volquardsen, wird im nördlichsten Bundesland von 40 Betrieben auf knapp 450 Hektar Spargel angebaut. Davon seien rund 55 Hektar Neuanpflanzungen.

Im Jahr 2024 betrug der Verbrauch an dem Stangengemüse in Deutschland bei rund 1,16 Kilogramm pro Kopf – davon liege der Anteil von grünem Spargel bei etwa 200 Gramm.