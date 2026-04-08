Spargelanstich in Schleswig-Holstein

Salem (dpa) –

Die Spargelsaison in Schleswig-Holstein ist eröffnet. Zum offiziellen Spargelanstich in Salem (Kreis Herzogtum Lauenburg) gab die Landwirtschaftskammer einen optimistischen Ausblick. Dank Folien auf und über den Dämmen könnten die meisten Betriebe inzwischen nennenswerte Spargelmengen anbieten.

Ernte bis zum 24. Juni

Die Kammer geht davon aus, dass sich die Preise zu Beginn auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr bewegen werden. Mit steigenden Temperaturen sollten die Erntemengen in den kommenden

Wochen zunehmen. Die Haupterntemengen werden in Schleswig-Holstein zwischen Ende April und Mitte Mai erwartet. Die Spargelsaison endet traditionell an Johanni (24. Juni). Die Landwirtschaftskammer wirbt für regional erzeugten Spargel, der für kurze Transportwege, Frische und nachvollziehbare Produktionsstandards stehe.

Kleine Anbaufläche im Norden

In Schleswig-Holstein spielt die Direktvermarktung eine zentrale Rolle: Rund 90 Prozent des Spargels werden den Angaben zufolge direkt über Hofläden, Verkaufsstände, Wochenmärkte oder den regionalen Handel

vermarktet. In der vergangenen Saison wurden im nördlichsten Bundesland etwa 2.100 Tonnen Spargel geerntet. Das Statistikamt Nord zählte im vergangenen Jahr 39 Betriebe und knapp 480 Hektar Anbaufläche.