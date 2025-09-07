Spannender Heimsieg: HSV Hamburg bezwingt Rhein-Neckar Löwen

Hamburg (dpa/lno) –

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben den zweiten Saisonsieg gefeiert. Am dritten Spieltag besiegten die Hanseaten die Rhein-Neckar Löwen mit 33:30 (16:15). Für die Mannheimer war es die erste Niederlage in dieser Spielzeit. Beste Werfer vor den 2.579 Zuschauern waren die Hamburger Nicolaj Jörgensen und Frederik Bo Andersen mit je sieben Toren sowie David Móré mit neun Treffern für die Gäste.

Die Gastgeber kamen zunächst besser ins Spiel. Rechtsaußen Andersen traf in der siebten Minute zum 5:2. Auf der Gegenseite war es, wie schon Leif Tissier bei der 29:33-Niederlage am Mittwoch gegen die TSV Hannover-Burgdorf, ein Ex-Hamburger, der den Hausherren das Leben schwer machte: Dani Baijens hatte bei den Mannheimern die Fäden in der Hand.

Löwen nutzen ihre Chancen nicht

So blieben die Löwen dran und hatten kurz vor der Halbzeit Pech. Móré setzte einen Tempogegenstoß an den Pfosten und verpasste den Ausgleich. Mit einem verwandelten Siebenmeter unmittelbar nach der Pause traf der 21 Jahre alte Linksaußen dann aber zum 16:16.

Immer wieder hatten die Gäste die Chance, die Partie auf ihre Seite zu ziehen. Die Gastgeber blieben aber stabil und feierten einen verdienten Heimsieg. Am nächsten Samstag steht für den HSVH dann das Auswärtsspiel bei Rekordmeister THW Kiel auf dem Programm.