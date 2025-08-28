Spannender Auftakt: Kiel ringt Erlangen nieder

Nürnberg (dpa/lno) –

Rekordmeister THW Kiel ist mit einem Auswärtssieg in die neue Saison in der Handball-Bundesliga gestartet. Beim HC Erlangen gewannen die Norddeutschen 31:29 (12:13). Beste Werfer vor 6.924 Zuschauern waren der Kieler Emil Madsen mit acht Treffern und der Erlanger Christopher Bissel mit sechs Toren.

Unter den Augen der Fußball-Stars Manuel Neuer vom FC Bayern und Nürnbergs Trainer Miroslav Klose brachte Rune Dahmke den THW zwar mit 1:0 (3. Minute) in Führung, doch danach übernahmen zunächst die Franken die Kontrolle. HCE-Torwart Khalifa Ghedbane zeigte starke Paraden, Sander Överjordet schloss einen Kempa-Pass von Viggo Kristjansson zum 10:7 (21.) ab. Neuer-Schwager Christopher Bissel erhöhte per Siebenmeter auf 11:7 (23.).

Die zweite Hälfte war ein Auf und Ab auf beiden Seiten. Kiel ging 21:16 in Führung (40.), Erlangen kam auf 26:27 (53.) heran. Erst nach dem Siebenmeter-Tor von Bence Imre zum 31:28 (59.) war der THW auf der sicheren Seite.

Kurios: Sowohl der letzte HCE-Treffer vor der Pause als auch das letzte Tor der Gastgeber in der gesamten Partie fanden erst Anerkennung, nachdem sich die Schiedsrichter die Videobilder angesehen hatten.