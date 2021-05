Spahn besucht Bundeswehrapotheke Quakenbrück

Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit, spricht. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Quakenbrück (dpa/lni) – Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) informiert sich am heutigen Freitag (10.00 Uhr) in Quakenbrück (Kreis Osnabrück) über die Arbeit der Bundeswehrapotheke. Das Versorgungs- und Instandsetzungszentrum Sanitätsmaterial ist die derzeit wichtigste Umschlag- und Lagerstätte für mehrere Corona-Impfstoffe. Von dort werden diese an die Bundesländer verteilt. Das Versorgungszentrum ist eine der Marine zugeordnete Bundeswehrapotheke mit größeren logistischen Fähigkeiten. So werden von dort laufende Bundeswehreinsätze wie in Mali mit Gerät und Medikamenten versorgt. Auch Schiffe und Boote der Marine werden mit Sanitätsmaterial beliefert.

