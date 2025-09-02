Spätsommer in MV – Schauer und Gewitter im Norden

Besonders in MV lädt das Wetter zu einem Ausflug an die Küste ein. Stefan Sauer/dpa

Hamburg/Schwerin (dpa) –

Das Wetter zeigt sich von Schleswig-Holstein bis Mecklenburg-Vorpommern zweigeteilt. Ein Hauch von Spätsommer bei bis zu 28 Grad erwartet die Menschen laut Deutschen Wetterdienst (DWD) im Nordosten bis Freitag. In Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt es hingegen wechselhafter.

Nach einem kühlen Dienstag, der besonders in Vorpommern kräftigen Regen mit sich bringt, wird es ab Mittwoch wieder heiter im Nordosten. Zur Wochenmitte werden demnach bis zu 26 Grad erwartet, nur am Abend kann es einzelne Schauer geben. Am Donnerstag bleibt es bei bis zu 28 Grad meist trocken und spätsommerlich. Zum Wochenende hin stabilisiert sich das Wetter in MV bei 21 bis 24 Grad.

Aussichten für Hamburg und Schleswig-Holstein

In Hamburg und Schleswig-Holstein sollte man hingegen den Regenschirm stets dabeihaben in den nächsten Tagen. Es bleibt bis zum Wochenende wechselhaft, örtlich kann es laut Vorhersage immer wieder zu Schauern und einzelnen Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen dabei am Dienstag bei 23 Grad.

Zur Wochenmitte werden in Hamburg 24 Grad erwartet, an den Küsten ist es mit 21 Grad etwas kühler. Am Donnerstag sollen in Hamburg dann die 25 Grad werden, zum Wochenende hin pendelt sich die Temperatur im Norden bei 20 bis 22 Grad ein.