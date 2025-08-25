Spätsommer bleibt mild – Ab Donnerstag Gewitter möglich

Hamburg (dpa/lno) –

Die Menschen in Norddeutschland können sich in den kommenden Tagen zunächst auf weitgehend ruhiges Spätsommerwetter einstellen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zeigt sich der Himmel am Montag wechselnd bewölkt, auch einzelne Schauer sind möglich. Mit Höchstwerten zwischen 18 Grad auf Fehmarn und 21 Grad in Hamburg bleibt es angenehm, dazu weht meist schwacher bis mäßiger, an der Ostsee auch frischer Wind.

In der Nacht zum Dienstag kühlt es deutlich ab: An den Küsten erreicht das Thermometer rund 14 Grad, im Binnenland fallen die Temperaturen auf 12 bis 9 Grad. Auf Helgoland bleibt es mit 17 Grad etwas milder.

Der Dienstag bringt überwiegend freundliches Wetter. Nur zwischen Angeln und Lauenburg verdichten sich die Wolken zeitweise, vereinzelt kann es etwas tröpfeln. Die Temperaturen steigen auf 19 Grad auf Fehmarn bis 24 Grad an der Elbe.

Wechselhaftes Wetter zur Wochenmitte

Am Mittwoch sich wechseln Sonne und Wolken ab, gelegentlich sind Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen 22 Grad auf Sylt und bis zu 26 Grad in Hamburg, so der DWD.

Der Donnerstag wird dann unbeständig: Kräftige Schauer und Gewitter ziehen über die Region. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad.