Sozialministerin Reimann informiert über Corona-Lage

Carola Reimann (SPD),Sozialministerin von Niedersachsen.

Hannover (dpa/lni) – Über die aktuelle Corona-Lage in Niedersachsen informiert Sozialministerin Carola Reimann (SPD) heute im Sozialausschuss des Landtags in Hannover. Zwar ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus seit längerem rückläufig. Die Sieben-Tages-Inzidenz mit der Zahl der Neuinfizierten auf 100 000 Einwohner in der letzten Woche sank zuletzt aber nur noch leicht auf 76,6 am Mittwoch. Für einen Ausstieg aus dem Lockdown wird ein Wert von unter 50 angestrebt. Über den dafür konzipierten Stufenplan der Landesregierung will der Chef der Staatskanzlei, Jörg Mielke, im Sozialausschuss Auskunft geben.

«In den Krankenhäusern haben wir nach wie vor eine vergleichsweise hohe Belastung, die aber beherrschbar ist», sagte ein Sozialministeriumssprecher zu der für Lockerungen nach Angaben von Ministerin Reimann mitentscheidenden Lage in den Kliniken. Auch der Reproduktionswert, der angibt, an wie viele Menschen ein Infizierter das Virus rechnerisch weitergibt, hat in Niedersachsen noch nicht den nach dem Stufenplan für Lockerungen angestrebten Wert von weniger als 0,8 erreicht. Am Mittwoch lag der auf sieben Tage berechnete Wert bei 0,9.

