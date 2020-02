Sozialministerin greift bei angeschlagener Pflegekammer ein

Carola Reimann (SPD), Sozialministerin in Niedersachsen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) hat im Streit um die angeschlagene Pflegekammer durchgegriffen und lässt die Pflegekräfte über die Zukunft der Kammer abstimmen. Das Ministerium habe die Kammer zudem angewiesen, den Entscheid über die Zukunft der im Kreuzfeuer der Kritik stehenden Kammerpräsidentin vorzuziehen, sagte Reimann am Dienstag im Landtag in Hannover. «Wir haben darüber hinaus die klare Erwartungshaltung, dass sich die Pflegekammer nun endlich mit ganzer Kraft auf die Verbesserung der Situation der Pflegekräfte in Niedersachsen konzentriert», so die Ministerin. «Dazu muss sie schnell ihre internen Konflikte lösen.»

