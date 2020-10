Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat mit seiner Stiftung «Der Hamburger Weg» eine Spende in Höhe von 94 466,48 Euro an ausgewählte Projekte der Stadt übergeben. Die Summe ist aus dem Verkauf von Mund-Nase-Masken mit dem Logo des HSV eingenommen worden. Das teilte der HSV am Freitag mit. Unterstützt werden zwölf soziale Kinder- und Jugendeinrichtungen aus dem Hamburger Raum, die besonders unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu leiden haben.

Mitteilung HSV