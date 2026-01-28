Sorgen nach dem Zeugnis? Experten beraten am Telefon

Hamburg (dpa/lno) –

Es ist wieder so weit: Am Donnerstag erhalten rund 270.000 Schülerinnen und Schüler in Hamburg ihre Zeugnisse. Sie enthalten wichtige Hinweise auf die Entwicklung der schulischen Leistungen in der Einschätzung der Lehrerin oder des Lehrers. Für alle Eltern, Schülerinnen und Schüler, denen das Zeugnis Probleme und Sorgen bereitet, haben die Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ) der Bildungsbehörde einen telefonischen Zeugnisdienst eingerichtet, wie die Schulbehörde mitteilte.

Erfahrene Schulpsychologen, Sozialpädagogen und Lehrkräfte stehen mit fachkundigem Rat bereit und können helfen, Ursachen für die schulischen Schwierigkeiten zu finden und Wege aus einer Krisensituation aufzeigen. Die Beratung ist vertraulich und auf Wunsch anonym. Die Beraterinnen und Berater sind von heute an bis Freitag jeweils in der Zeit von 8.30 bis 16.00 Uhr unter der Telefonnummer 040 4289685 36 erreichbar.