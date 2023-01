Sonny Kittel wieder beim HSV-Training: Bleibt er doch?

Hamburg (dpa/lno) –

Sonny Kittel ist überraschend wieder in das Training beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV eingestiegen. Der 30-Jährige nahm an der Übungseinheit am Donnerstagvormittag teil. Der Mittelfeldspieler war zuletzt auf eigenen Wunsch freigestellt worden, um sich einen neuen Verein zu suchen. Unter anderem wurde er laut Medien mit Clubs in Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

Ob sich ein Transfer erledigt hat und er weiter beim HSV ist, blieb zunächst offen. Der Vertrag mit Kittel läuft im Sommer aus. Sollte er noch in der bis zum 31. Januar laufenden Transferperiode wechseln, hofft der Verein auf eine Ablösesumme von 500.000 Euro.

Kittel gilt als einer der Lieblingsspieler von HSV-Trainer Tim Walter. In der Hinrunde blieb der Offensivspieler allerdings ohne Tor für den Tabellenzweiten, war aber an fünf Treffern beteiligt. Immer wieder hat er mit Knieproblemen zu tun.

Schon im vergangenen Sommer hatte Kittel einen Wechsel angestrebt. Ein Transfer zu DC United in Washington scheiterte kurzfristig.