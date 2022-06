Sonny Kittel bleibt beim HSV: Wechsel in USA geplatzt

Hamburg (dpa) –

Sonny Kittel bleibt beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler wollte in die USA wechseln und verhandelte mit DC United Washington aus der Major League Soccer. Doch der Transfer kommt nun «aus unterschiedlichen Gründen» doch nicht zustande, wie der HSV am Mittwoch mitteilte. Da Kittel bei den Hanseaten noch einen bis 30. Juni 2023 gültigen Kontrakt hat, steige er am (heutigen) Mittwoch in die Sommervorbereitung ein, hieß es in der Vereinsmitteilung weiter.

«Die Wende rund um den möglichen Transfer nehmen wir freudig auf, da wir Sonny ohnehin nie proaktiv abgeben wollten. Mit seinen Qualitäten kann er in der kommenden Saison einen entscheidenden Beitrag zum Erreichen unserer Ziele leisten, von daher gehen wir die Fortsetzung der Zusammenarbeit beidseitig sehr motiviert an», sagte Vorstand Jonas Boldt.

«Nach dem Auf und Ab der vergangenen Tage bin ich froh, dass eine finale Entscheidung gefallen ist, das schafft für alle Planungssicherheit. Mein Blick geht jetzt nach vorn und ich freu mich gemeinsam mit den Jungs wieder auf dem Platz zu stehen», sagte Kittel. In seinen bisher 104 Pflichtspielen für den HSV war er an 63 Toren direkt beteiligt war.