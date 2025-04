Sonniges Wochenende in Norddeutschland erwartet

Der Sonnabend bringt heiteres Frühlingswetter in den Norden, in der Nacht droht stellenweise leichter Frost. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Hamburg/Schwerin/Kiel (dpa) –

In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bleibt es am Sonnabend freundlich und trocken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es vielerorts heiter und mild, bei Höchstwerten von 16 bis 19 Grad, an der Ostseeküste und auf den Inseln teils um 13 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern liegen die Tageshöchstwerte zwischen 14 und 17 Grad, direkt an der Küste bei 11 bis 14 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen.

In der Nacht zum Sonntag ist es klar oder gering bewölkt. Die Temperaturen sinken in Hamburg und Schleswig-Holstein auf 2 bis 6 Grad, auf Helgoland auf etwa 9 Grad. In Bodennähe ist gebietsweise mit leichtem Frost zu rechnen. In Mecklenburg-Vorpommern kühlt es auf 6 bis 1 Grad ab, vereinzelt bis minus 1 Grad.

Am Sonntag bleibt es sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen in Hamburg und Schleswig-Holstein zwischen 17 und 20 Grad, auf Fehmarn bei etwa 15 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern werden 15 bis 18 Grad erreicht, an der Küste 11 bis 15 Grad. Der Wind weht weiterhin schwach bis mäßig aus Ost bis Südost.