Sonniges Winterwetter im Norden

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Blauer Himmel und Sonnenschein – das Winterwetter zeigt sich im Norden Deutschlands von seiner besten Seite. Nur an der Ostsee müssen sich die Menschen stattdessen auf Nebel einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 2 Grad, auf den Nordseeinseln teils bis 4 Grad. Der Wind weht schwach aus Südost.

In der Nacht zum Montag verdichtet sich der Nebel erneut. Die Temperaturen sinken laut DWD auf Werte zwischen minus 4 und 0 Grad – stellenweise besteht auch noch am Morgen Gefahr durch Glätte. Am Montagmorgen startet der Tag neblig-trüb, vereinzelt mit Sprühregen. Die Höchstwerte liegen bei 0 bis 4 Grad, in einigen Gebieten bleibt es den ganzen Tag frostig.