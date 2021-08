Sonniges Wetter in Norddeutschland

Die Sonne strahlt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Das Wetter wird am Dienstag in Schleswig-Holstein und Hamburg sommerlich. Nach leichtem Nebel am Morgen bleibt es tagsüber trocken und größtenteils sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es werden Temperaturen von bis zu 23 Grad erwartet. In der Nacht zu Mittwoch gibt es zunächst gebietsweise stärkeren Nebel, teilweise mit Sichtweiten von unter 150 Metern. Danach wird es aber wieder sommerlich, mit Temperaturen von bis zu 24 Grad.

