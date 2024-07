Sonniges Wetter in Niedersachsen und Bremen

Hannover (dpa/lni) –

Nach viel Regen in der Nacht ändert sich das Wetter in Niedersachsen und Bremen. «Ein Hochdruckeinfluss sorgt für einen sommerlichen Wochenstart, die Temperaturen steigen», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Regen sei bis Mitte der Woche nicht zu erwarten.

In der Nacht zum Montag wird es klar, auch Nebel ist möglich. Mit Tiefstwerten von 9 bis 11 Grad wird es im Binnenland frisch, auf den Inseln ist es mit 12 bis 15 Grad etwas wärmer. Am Montag gibt es im Norden noch einige Wolken, der Nebel löst sich langsam auf. Im Süden des Landes erwartet die Meteorologin viel Sonnenschein, die Temperaturen steigen auf 25 bis 27 Grad, an der Elbe und den Küsten auf 21 bis 24 Grad.

In der Nacht zum Dienstag ist es gering bewölkt bis klar, die Tiefstwerte liegen im Wendland und an der Elbe bei 8 bis 9 Grad, in der Grafschaft Bentheim bei 13 bis 14 Grad und auf den Inseln bei bis zu 17 Grad. Der Dienstag wird ein Tag mit viel Sonnenschein und nur einigen Quellwolken. Im Binnenland steigen die Temperaturen laut DWD auf 25 bis 30 Grad, an den Küsten auf 23 bis 25 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ist es gering bewölkt, die Temperaturen sinken auf 11 bis 16 Grad in Inland und auf rund 18 Grad an den Küsten. Der Mittwoch wird zunächst noch sommerlich warm mit 26 bis 31 Grad im Landesinneren und 22 bis 25 Grad an den Küsten. Dann erwartet die Meteorologin allerdings einen Wetterumschwung mit Schauern und deutlich kühleren Temperaturen.