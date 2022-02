Sonniges Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein können sich in den kommenden Tagen über viel Sonne freuen. Am Sonntag steigen die Temperaturen nach einem frostigen Tagesbeginn auf sechs Grad an einigen Küstenabschnitten und acht Grad in Hamburg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

In der Nacht zum Montag ist es meist klar und trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus drei und null Grad, auf den Inseln knapp über dem Gefrierpunkt. Auch am Montag erwarten die Meteorologen neben einigen Wolken wieder viel Sonne. Erst später ziehen im Nordwesten hohe Wolkenfelder auf. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs Grad an einigen Küstenabschnitten und neun Grad in Hamburg.