Sonniges Wetter am Freitag in Schleswig-Holstein und Hamburg

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Viel Sonne erwartet Hamburg und Schleswig-Holstein am Freitag. Nach vereinzeltem Morgenfrost und Temperaturen von bis zu minus 5 Grad steigen die Temperaturen auf bis zu 9 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Vereinzelt komme es an der Nordseeküste und auf Helgoland ab Mittag zu starken Windböen.

Am Wochenende wird es zunehmend bewölkter bis regnerisch. Der Samstag soll laut Wetterdienst noch bei bis zu 11 Grad trocken bleiben. Am Sonntag liegen die Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad, allerdings wird es sehr bewölkt mir vereinzelten Regenfällen.