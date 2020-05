Sonniges Pfingstwochenende im Norden erwartet

Passanten genießen das sonnige Wetter an der Binnenalster. Foto: Ulrich Perrey/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Das Pfingstwochenende in Hamburg und Schleswig-Holstein wird sonnig und mild. Am Freitag werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf den Nordfriesischen Inseln Temperaturen um die 17 Grad und in Hamburg sogar um die 22 Grad erreicht. Bis auf ein paar Wolken bleibt der Himmel blau. Auch nachts bleibt es bei Temperaturen um die 7 Grad meist klar.

Auch der Samstag bleibt weitgehend heiter. Nur vereinzelt schieben sich Wolken vor die Sonne. Die Temperaturen erreichen Werte um die 21 Grad. An der Ostseeküste wird es etwas kälter und windiger. In der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu 6 Grad.

Der Sonntag startet ebenfalls heiter, erst am Nachmittag wird es etwas wolkig bei Temperaturen um die 19 Grad. Am Pfingstmontag scheint die meiste Zeit des Tages die Sonne. Es gibt Höchstwerte um die 22 Grad. Nur an der Ostseeküste kann es etwas kühler und windiger werden.