Sonniges Herbstwochenende: Bodenfrost möglich

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Am Wochenende erwartet den Norden sonniges Herbstwetter. Ein Hochdruckgebiet über Russland wirke bis nach Norddeutschland, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen. Während sich am Freitag bei bis zu 18 Grad in Hamburg Sonne und Wolken noch abwechseln, wird es am Samstag laut Vorhersage dann richtig sonnig. Die Temperaturen erreichen maximal 15 Grad. Auch am Sonntag scheine die Sonne. In den Nächten, vor allem von Samstag auf Sonntag könne es bei Temperaturen um 3 Grad auch schon Bodenfrost geben, sagte die DWD-Meteorologin.

© dpa-infocom, dpa:211008-99-523564/2