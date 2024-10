Sonniges Herbstwetter im Norden

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat sonniges Herbstwetter für Hamburg und Schleswig-Holstein vorausgesagt. Der Tag wird den Angaben zufolge heiter und trocken – bei Temperaturen von etwa 14 Grad.

Auch in der Nacht zum Mittwoch bleibt es laut DWD trocken und wolkenlos, die Temperaturen gehen auf bis zu drei Grad zurück. An der See weht ein starker Südostwind. Tagsüber wechseln sich dann Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen steigen wieder auf bis zu 14 Grad an.