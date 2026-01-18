Sonniger Wochenstart im Norden erwartet

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Bewohner im Norden können sich in der kommenden Woche auf einen kühlen, aber sonnigen Wochenstart freuen. Die Kombination aus viel Sonne, wenig Wind und keiner Nässe biete ideales Wetter, um im Winter herauszugehen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Die Woche startet am Montag in Hamburg und Schleswig-Holstein mit viel Sonne und ohne Regen. Temperaturen erreichen dabei voraussichtlich nur Höchstwerte von zwei Grad. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wird es am Montag sonnig und trocken. Das Thermometer kann hier Temperaturen zwischen ein und drei Grad zeigen. In der Nacht bleibt das Wetter bei bis zu minus sechs Grad flächendeckend klar. In Teilen von Hamburg und Schleswig-Holstein kann es vereinzelt zur Glätte kommen.

Am Dienstag bleibt das Wetter in allen drei Bundesländern voraussichtlich weitestgehend beständig. «Mal eine Wolke wird dabei sein, jedoch zeigt sich auch weiterhin viel Sonne», so die Sprecherin. Temperaturen liegen zwischen ein und zwei Grad. In Mecklenburg-Vorpommern bleibt das Wetter am Dienstag auch weiterhin mit viel Sonne und ohne Regen bestehen. Es wird jedoch mit Temperaturhöchstwerten zwischen null und zwei Grad etwas kälter im Nordosten. In der Nacht zu Mittwoch fallen die Temperaturen im gesamten Norden auf bis zu minus sechs Grad.