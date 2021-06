Sonniger Wochenstart für Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sonne scheint durch leichte Cirruswolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die neue Woche startet in Hamburg und Schleswig-Holstein zunächst mit viel Sonne und vereinzelten Quellwolken am Montagnachmittag. Gegen Abend steigt aber das Schauer- und Gewitterrisiko besonders in Hamburg und an der Elbe an, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen sagte. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 24 Grad auf den Nordfriesischen Inseln, 26 Grad an der dänischen Grenze und in Hamburg sind sogar 30 Grad möglich.

Der Dienstag beginnt ebenfalls freundlich und aufgelockert, im Tagesverlauf rechnet der DWD allerdings auch mit zunehmend dichter Bewölkung. Von Süden ziehen kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial über das Land. Die erwarteten Höchstwerte liegen bei schwül-warmen 26 Grad in Hamburg und Ostholstein und 21 bis 24 Grad in Nordfriesland.

© dpa-infocom, dpa:210628-99-169127/2