Sonniger Start in regnerische Woche

Die aufgehende Sonne hinter Windrädern bei Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) – Der Himmel über Niedersachsen startet sonnig in die neue Woche und zieht dann von Westen her zu. Der Montag bleibt zunächst trocken und es wird fast sommerlich mit Höchstwerten zwischen 19 und 23 Grad, wie ein Sprecher des deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag mitteilte. Demnach ziehen ab der Nacht zum Dienstag Wolken über das Land, die auch immer wieder Regenschauer bringen.

Tagsüber kann es im Süden örtlich zu Gewittern kommen. Im Laufe der Woche sinken die Temperaturen auf 14 bis 17 Grad, lediglich im Südosten können noch Werte von bis zu 19 Grad erreicht werden.

«Es gibt immer wieder ein bisschen Regen, der die herrschende Trockenheit mindert», sagte der Sprecher des DWD. Da der Wind in der kommenden Woche eher schwach und die Sonne verdeckt bleiben soll, wird der Regen voraussichtlich nicht sofort verdunsten. Das kommt den Böden zugute.

Die Sprecherin des Landvolks Niedersachsen sagte: «Wasser wollen jetzt alle haben.» Für alle Kulturen, besonders aber auch für Wälder, in denen derzeit hohe Waldbrandgefahr besteht und in denen junge Bäume wachsen müssen, sei ein intensiver Regen über mehrere Tage dringend notwendig. Zumindest einen Anfang könnte das Wetter in der kommenden Woche liefern.