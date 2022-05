Sonniger Sonntag in Hamburg und Schleswig-Holstein

Passanten genießen das sonnige Wetter an der Außenalster. Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Die Menschen im Norden können sich am Sonntag auf jede Menge Sonnenschein freuen. Am Morgen ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwar zunächst gebietsweise noch mit Nebel zu rechnen. Im Verlauf des Vormittags löst sich dieser jedoch auf und lässt die Sonne durch. Es ist mit Höchsttemperaturen von bis zu 22 Grad in Hamburg und bis zu 17 Grad auf den Nordfriesischen Inseln zu rechnen.

Auch der Montag startet zunächst freundlich. Insbesondere an der Elbe ziehen dem DWD zufolge im Verlauf des Tages dann aber zunehmend Wolken auf. Gegen Abend kann es Schauer und Gewitter geben.