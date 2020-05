Sonniger Freitag in Hamburg und Schleswig-Holstein

Radfahrer und Spaziergänger sind am Ufer der Außenalster unterwegs. Foto: Axel Heimken/dpa

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – In Hamburg und Schleswig-Holstein ist es am Freitag vielfach sonnig. Im Tagesverlauf ziehen ganz im Norden ein paar Wolkenfelder durch, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen liegen bei rund 20 Grad in Hamburg und 16 Grad in Nordfriesland.

In der Nacht zu Samstag ist laut DWD im Norden Schleswig-Holsteins mit dichteren Wolkenfeldern und örtlich leichtem Regen bei 6 bis 9 Grad zu rechnen. Ansonsten ist es gering bewölkt bei 1 bis 5 Grad. Am Wochenende wird sonniges Wetter bei steigenden Temperaturen erwartet.

Vorhersage HH und SH