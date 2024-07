Sonniger Donnerstag im Norden

Hamburg/Kiel (dpa/no) –

Am Vormittag gibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein zunächst noch Dunst beziehungsweise Nebel. Nach Auflösung des Nebels wird der Himmel im Verlauf des Tages klar, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bis zu 21 Grad in Flensburg und 25 Grad in Hamburg seien zu erwarten. Dazu weht aus westlichen Richtungen ein schwacher Wind.

Nachts bleibe es weiter trocken beziehungsweise gering bewölkt und nur schwach windig. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 12 Grad.