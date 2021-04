Sonnige Wochenmitte für Hamburg und Schleswig-Holstein

Wolken leuchten im Abendlicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Wer in Hamburg und Schleswig-Holstein die Sonne genießen möchte, sollte den heutigen Mittwoch nutzen – denn ab Donnerstag wird es regnerisch. Am Mittwoch bleibt es zunächst trocken und meist sonnig bei Höchsttemperaturen zwischen 13 Grad in Flensburg und 16 Grad in Hamburg, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen mitteilte. In der Nacht zum Donnerstag ziehen dem DWD zufolge Wolken auf, die sich dann am Tage verdichten und für schauerartigen Regen sorgen. Am Nachmittag sind auch kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 11 und 12 Grad.

In der Nacht zum Freitag lässt der Regen etwas nach. Der Freitag bringt laut Vorhersage des DWD dann aber ebenfalls viele Wolken und den ein oder anderen Schauer. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 13 Grad.

