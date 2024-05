Sonnenwetter lockt viele Menschen ins Freie und ans Wasser

Hamburg/Kiel/Lübeck (dpa/lno) –

Endlich Sonne und Wärme im Norden: Zahlreiche Menschen haben am 1.-Mai-Feiertag die sommerlichen Temperaturen und den strahlend blauen Himmel genossen. Viele von ihnen zog es dabei in die Parks und an Flüsse und Seen. So waren beispielsweise auf der Außenalster in Hamburg viele kleine Segelboote unterwegs und Menschen ließen sich auf Stühlen und Liegestühlen sitzend die Sonne ins Gesicht scheinen.

Auch an der Elbe spazierten viele Menschen auf den Promenaden und am Strand entlang. Im Strandbad Wedel krempelten zahlreiche Menschen die Hosenbeine hoch und kühlten ihre Füße im Elbwasser. Andere genossen den Sommertag im Schatten unter Sonnenschirmen. Flaniert und geschlendert wurde auch in Timmendorfer Strand und im Niendorfer Hafen. Viele waren auch mit ihren Rädern unterwegs.

In der Lübecker Bucht sollte zudem am 1. Mai traditionell die Badesaison eröffnet worden. Im Ostseebad Rettin wollten sich Wagemutige bei Wassertemperaturen von rund 8 Grad Celsius in die Ostseefluten wagen. Am Sonntag ist gleiches in Scharbeutz und in Travemünde am 11. Mai geplant.