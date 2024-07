Sonnenwetter lockt Tausende an die Küste

Hamburg/Timmendorfer Strand (dpo/lno) – Ferienbeginn und sonnigstes Sommerwetter: Tausende Menschen hat es zu Beginn der Sommerferien im Norden an die Küste gezogen. An den Stränden der Lübecker Bucht herrschte Hochbetrieb, einige Strandkorbvermieter in Timmendorfer Strand waren sogar schon am frühen Nachmittag ausgebucht.

«Das sieht ja aus wie im Freibad», sagte eine Frau, als sie am vollen Strand ankam. Aber auch im und auf dem Wasser war einiges los. Bei 18 bis 19 Grad Wassertemperatur zog es viele ins kühle Nass. Auch auf den Promenaden und in den Geschäften herrschte Hochbetrieb. In Schleswig-Holstein und Hamburg hatten dieser Tage die Sommerferien begonnen. Aber auch in den meisten anderen Bundesländern sind nun Ferien.

Der Deutsche Wetterdienst hatte hochsommerlich warmes bis heißes Wetter versprochen – 28 Grad auf Sylt und bis 31 Grad entlang der Elbe. Bereits ab Sonntagmittag kann es dann aber wieder kippen. Im Tagesverlauf erwartet der DWD Bewölkungszunahme und von Elbe und Nordsee her teils kräftige Schauer und Gewitter und sogar Unwettergefahr durch Starkregen.