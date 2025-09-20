Sonnenschein und sommerliche Temperaturen vor Herbstanfang

Hannover (dpa/lni) –

Sommerliche Temperaturen mitten im September: Das Hochdruckgebiet «Oldenburgia» beschert den Menschen in Niedersachsen und Bremen kurz vor dem Herbstanfang bestes Wetter. An der Küste schlenderten viele Besucher am Strand entlang. «Doch bereits am Samstagnachmittag zieht von Westen her eine Kaltfront ein», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Zunächst scheint noch die Sonne und es ist freundlich. Die Temperaturen steigen laut DWD auf den Inseln und an der Küste auf 21 Grad, im Emsland auf 25 Grad und in der Region Braunschweig sogar auf bis zu 30 Grad. In den Abendstunden kommt dann aber dichte Bewölkung auf und es kann zu Schauern und Gewittern kommen.

In der Nacht zum Sonntag ist es im Osten des Landes klar, im Nordwesten gibt es Schauer und Gewitter. Die Temperaturen liegen zwischen 15 Grad an der Küste und im Emsland, sowie bei bis zu 19 Grad im Südosten, wie der DWD weiter mitteilte.

Sonntag zeitweise Regen und Gewitter möglich

Der Sonntag wird vielfach wolkig und vor allem in der Südosthälfte gibt es zeitweise Regen. Vom Harz bis nach Göttingen sind auch Gewitter möglich. Zum Nachmittag ziehen Gewitter und Niederschläge ostwärts ab. An der Küste gibt es zunächst leichte Schauer, am Nachmittag lockert es dann auf. Die Temperaturen steigen laut DWD auf den Inseln auf nur noch 17 Grad und im Osten auf bis zu 22 Grad.

Die Nacht zum Montag ist im Südosten stark bewölkt und es gibt zeitweise Regen. Im Binnenland ist es gering bewölkt, an der Küste ist es wolkig mit einzelnen Schauern. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 Grad auf den Inseln und 6 bis 9 Grad im Binnenland.

Zum Herbstanfang deutlich kälter

Zum Herbstanfang am Montag bleibt es weitgehend niederschlagsfrei mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Nur im Südosten des Landes regnet es vereinzelt. Es wird deutlich kälter, die Höchsttemperaturen liegen nur noch bei 14 bis 17 Grad.