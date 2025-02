Sonnenschein und Frost im Norden erwartet

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Die Menschen im Norden erwartet ein winterlich-kalter Tag. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt soll es gebietsweise leichten Dauerfrost geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei wird es sonnig.

Die Nacht zum Mittwoch soll bei Tiefstwerten um minus 4 Grad an den Küsten und um minus 8 Grad im Binnenland klar werden. Örtlich gibt es nochmals strengen Frost um minus 11 Grad. An der Nordsee weht ein mäßiger, auf Helgoland zunehmend frischer Südostwind. Am Mittwoch selbst ist es dann wieder sonnig bei Höchstwerten um 3 Grad.

Bessere Aussichten zum Wochenende hin

Zum Wochenende hin soll es wärmer werden. Bereits am Donnerstag klettern die Temperaturen voraussichtlich auf 4 bis 6 Grad, am Freitag sollen sie dann auf 9 bis 12 Grad steigen. Auch in der Nacht liegen die Temperaturen dann nicht mehr im Minusbereich. Statt Frost gibt es dann eher Regen – aber durchaus auch mit etwas Sonnenschein.