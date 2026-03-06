Sonnenreiches Wochenende steht bevor

Hannover (dpa/lni) –

«Sonnig und sehr mild» sollen die kommenden Tage in Niedersachsen und Bremen werden. Zudem soll es kaum Winde geben, wie aus dem Wetterbericht des Deutschen Wetterdienstes hervorgeht. Im Nordwesten soll Nebel das Bild trüben.

In der Spitze sollen die Temperaturen am Samstag und Sonntag auf bis zu 19 sowie 18 Grad klettern, vor allem im Süden. Auf den Inseln sollen die Höchstwerte bei 9 und 10 Grad liegen. In den Nächten kann es noch kühler werden, bei Temperaturen bis an den Gefrierpunkt. Am Samstag im Nordosten sowie am Sonntag auch in den restlichen Regionen kann es vereinzelt zu Schauern kommen.

Auch der Wochenstart soll freundlich werden, mit viel Sonne und Höchstwerten von 16 Grad im Inland und 8 Grad an der See. In der Nacht bleibt es weiter kühl.