Sonne, Wolken und Schauer in Schleswig-Holstein und Hamburg

Kiel/Hamburg (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein und Hamburg beginnt die Woche wechselhaft mit Wolken und vereinzelten Schauern. Im Norden Schleswig-Holsteins scheint vermehrt die Sonne bei Höchstwerten um die 17 Grad, wie ein Sprecher des Deutscher Wetterdienst (DWD) sagte. An der Westküste liegen die Temperaturen bei 16 und in Hamburg bei 19 Grad.

In der Nacht bleibt es in beiden Bundesländern wechselhaft und die Temperaturen kühlen auf 10 Grad ab. Am Dienstag wechseln sich dann Sonne und Wolken ab, bei Höchstwerten um die 18 Grad – lediglich im Südwesten Schleswig-Holsteins kann es zu vereinzelten kurzen Schauern kommen.