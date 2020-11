Sonne-Wolken-Mix in Niedersachsen

Eine Frau fährt auf ihrem Fahrrad vor dem teilweise mit Wolken überzogenen Himmel. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Mal wolkig, mal sonnig: In Niedersachsen ist das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft. Es bleibt aber überwiegend trocken. Am Mittwoch kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Morgen vereinzelt zu Schauern kommen. Im weiteren Tagesverlauf bleibt es trocken und Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Temperaturen steigen bis auf 12 Grad.

Am Donnerstag scheint zunächst die Sonne. Von der Nordsee ziehen im Tagesverlauf dichtere Wolken auf. Maximal werden 12 Grad erreicht. Der Freitag ist laut DWD vorwiegend bewölkt. Die Höchsttemperatur liegt bei 12 Grad.

