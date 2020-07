Sonne-Wolken-Mix im Norden erwartet

Die Sonne scheint am blauen Himmel durch Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg und Schleswig-Holstein wird in den kommenden Tagen ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Am Dienstag zeigt sich die Sonne zwar ab und zu, es werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) aber auch einzelne Schauer und sogar Gewitter erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad.

Auch am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. In der Region in und um Hamburg kann es gelegentlich etwas regnen. Mit Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad bliebt es relativ kühl.

Am Mittwoch kann es vereinzelt Frühnebel geben. Tagsüber ist es nur selten wolkig und es bleibt weitestgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad.