Sonne und Wolken zum Start in den Mai in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) – Das Wetter am Maifeiertagswochenende wird in Niedersachsen wechselhaft mit vielen Wolken, lediglich der Sonntag wird etwas freundlicher. Am Freitag kommt es vereinzelt zu Regenschauern, am Nachmittag sind auch kurze Gewitter möglich, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 Grad im Oberharz und 11 bis 13 im Rest des Landes.

Am Maifeiertag selbst bleibt das Wetter ähnlich: Sonne und dichte Wolken wechseln sich ab, gelegentlich kommt es zu Schauern und einzelnen Gewittern. Die Höchstwerte liegen laut Vorhersage bei circa 14 Grad, auf den Inseln wird es mit 10 Grad etwas kühler. Der Sonntag wird mit etwas mehr Sonne freundlicher, es kommt allerdings weiterhin zu vereinzelten Schauern bei Höchsttemperaturen zwischen 10 und 13 Grad. Die Nächte bleiben mit Tiefstwerten von bis zu 2 Grad überwiegend frostfrei, allerdings ist laut DWD vereinzelt leichter Frost in Bodennähe möglich.

