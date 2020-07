Sonne und Wolken im Wechsel im Norden

Hamburg (dpa/lno) – Sonne und Wolken wechseln sich in Hamburg und Schleswig-Holstein am heutigen Donnerstag ab. Insgesamt wird das Wetter etwas freundlicher als in den vergangenen Tagen, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes am Morgen sagte. Demnach bestehe zwar ein geringes Schauerrisiko, es bleibe jedoch meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen maximal 19 Grad an der Ostseeküste und 21 Grad in Hamburg.

In der Nacht zum Freitag wird es teils wolkig und teils klar. Örtlich kann es in der Früh zu Nebel kommen. Der Freitag wird freundlich mit viel Sonne. Es bleibt trocken bei Temperaturen von bis zu 19 Grad auf Helgoland und 24 Grad in Hamburg und dem Hamburger Umland.