Sonne und milde Temperaturen im Norden

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) –

Die Menschen im Norden können sich in den nächsten Tagen auf viel Sonne und mildere Temperaturen freuen. Am Dienstag bleibt es trocken und sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Lediglich in Mecklenburg-Vorpommern kann es bis zum Vormittag bewölkt sein. Die Höchstwerte liegen an den Küsten zwischen acht und elf Grad, in Hamburg bei bis zu 14 Grad.

Sonnige und milde Tage

Auch in der Nacht zum Mittwoch bleibt es überwiegend klar, Niederschlag ist nicht zu erwarten. Die Tiefstwerte liegen zwischen sechs Grad auf Helgoland und minus drei Grad im Herzogtum Lauenburg sowie im Binnenland von Mecklenburg-Vorpommern. Auch anderorts muss mit leichtem Frost gerechnet werden. Am Mittwoch wird es freundlich und sonnig bei milden Temperaturen von elf bis 15 Grad, in Hamburg steigen die Werte sogar noch weiter an. Im Tagesverlauf können sich in Mecklenburg-Vorpommern Quellwolken bilden.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen von der Nordsee dichtere Wolken auf, es bleibt jedoch trocken. Die Temperaturen sinken auf fünf bis zwei Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie auf bis zu minus drei Grad an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. An den Nordseeinseln nimmt der Wind zu. Am Donnerstag bleibt es wolkig mit einzelnen Schauern. An der Ostsee bleibt es hingegen länger freundlich. An den Küsten weht teils stürmischer Ostwind.