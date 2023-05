Sonne und leichter Wind in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

In Niedersachsen und Bremen wird es in den nächsten Tagen heiter und trocken. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, an der See weht schwacher bis mäßiger Wind, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad, in der Nacht sinken sie auf 3 bis 10 Grad.

Am Freitag ist es zunächst wolkig, im Tagesverlauf wird es dann aber freundlicher mit zunehmendem Sonnenschein und Temperaturen zwischen 13 und 19 Grad. Auch am Samstag zeigt sich neben ein paar lockeren Wolken die Sonne, die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 21 Grad.