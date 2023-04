Kiel/Hamburg (dpa/lno) –

In großen Teilen des Nordens werden am Dienstag Sonne und blauer Himmel erwartet. Bei Höchsttemperaturen von 14 Grad im Binnenland und zehn Grad an der Ostseeküste weht der Wind mäßig bis frisch aus Nordost, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An der Ostsee ist zudem mit Böen zu rechnen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu 2 Grad.