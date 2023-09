Sonne in Hamburg und Schleswig-Holstein

Mohnblumen blühen auf einem Feld am Wegesrand. Federico Gambarini/dpa/Symbolbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Es bleibt sonnig und sommerlich warm in Hamburg und Schleswig-Holstein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, erreichen die Temperaturen am Mittwoch 26 bis 30 Grad, auf Helgoland bis zu 24 Grad. Die Sonne scheint und es bleibt trocken. Dabei weht schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht kühlen die Temperaturen nach Angaben des DWD auf 13 bis 16 Grad ab. Am Donnerstag geht es sonnig, trocken und sehr warm weiter mit Höchsttemperaturen von 27 bis 30 Grad, an der Küste werden es um die 23 Grad.

In der Nacht zu Freitag bleibt es trocken bei 15 bis 17 Grad. Auch am Freitag wird es der Vorhersage nach sonnig und trocken bei sehr warmen Temperaturen um die 30 Grad.