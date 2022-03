Sonne im Norden

Hamburg (dpa/lno) –

Viel Sonnenschein gibt es am Donnerstag in Schleswig-Holstein und Hamburg. Es bleibt trocken und bis auf vereinzelte Quellwolken klar, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei werden bis zu 13 Grad auf den Nordfriesischen Inseln und bis zu 18 Grad in Hamburg erreicht.

Auch in der Nacht zum Freitag bleibt es gering bewölkt oder klar, örtlich ist mit etwas Nebel zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf zwei bis minus ein Grad, in Bodennähe gibt es zudem verbreitet Frost.