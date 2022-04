Sonderzug mit 900 St.-Pauli-Fans in Rostock angekommen

Hamburg (dpa) –

Ein Sonderzug mit Fußball-Fans aus Hamburg ist vor dem brisanten Zweitligaspiels zwischen dem FC Hansa und dem FC St. Pauli in Rostock angekommen. Rund 900 St.-Pauli-Anhänger hatten beim Eintreffen am Hauptbahnhof Böller gezündet. Mit Bussen wurden die Fans am späten Nachmittag zum Ostseestadion gebracht, wo das Hochrisikospiel am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky) vor 25 000 Zuschauern angepfiffen wird. «Bislang ist alles ruhig geblieben», sagte Polizeisprecherin Dörte Lembke.

Aus Hamburg werden 2700 Fans erwartet, die auch mit Privatfahrzeugen oder mit dem Regionalexpress nach Rostock fahren. Das Großaufgebot an Polizei aus mehreren Bundesländern achtet auf strikte Trennung der rivalisierenden Fanlager. Im Stadionbereich sind Wasserwerfer positioniert worden. «Wir wollen jedwede Konfrontation vermeiden», sagte Lembke. Bei Spielen zwischen beiden Vereinen hatte es in der Vergangenheit zumeist massive Ausschreitungen gegeben.

An einer Wildbrücke über der A20 hatten Unbekannte mehrere Stunden vor dem Spiel fünf Schweinsköpfe und ein Graffito mit den Worten «St. Pauli Schweine» abgebracht. Diese ließ die Polizei durch die Feuerwehr entfernen.