Sondertrikots und Druck: Kiel muss gegen Bochum punkten

Kiel (dpa/lno) –

Trainer Marcel Rapp sieht den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie in Zugzwang. «Wir müssen maximal performen, und wir wissen, dass es schnell gehen sollte mit den Punkten», sagte der 46-Jährige vor dem Absteiger-Duell der Kieler am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum.

Gegen den Tabellenvorletzten, der unter seinem neuen Trainer Uwe Rösler am vergangenen Wochenende mit dem 3:2 über Hertha BSC den ersten Sieg nach zuvor sechs Niederlagen in Serie gefeiert hatte, wird David Zec bei den neuntplatzierten Störchen fehlen. Der Abwehrspieler hatte beim 1:1 beim 1. FC Nürnberg seine fünfte Gelbe Karte gesehen.

Wer ersetzt Zec? «Der, der am besten passt»

Als Ersatz für den 25 Jahre alten Slowenen kommen Ivan Nekic, Marko Ivezic und Frederik Roslyng infrage. Festlegen wollte sich Rapp aber nicht. Er wolle den auswählen, «der am besten trainiert und am besten zum Spiel passt».

Die Partie gegen den VfL Bochum steht im Zeichen des 125. Geburtstags von Holstein Kiel. Die Gastgeber werden in Sondertrikots anlaufen, die an ein Jersey der Schleswig-Holsteiner aus der Zweitliga-Saison 1978/79 angelehnt sind.